Киев, , 21:13 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на выплату российской компанией «Газпром» $2,9 млрд украинскому Нафтогазу по решению Стокгольмского арбитража.

«Ещё одна победа. Для кого-то, может, и маленькая. А для страны — большая», — написал он на своей странице в Facebook.

Зеленский добавил, что указанная сумма уже находится «на украинских счетах — в соответствии с достигнутыми договорённостями».

Как передавало ИА REGNUM, ранее сегодня в Газпроме сообщили о выплате $2,9 млрд украинской стороне по решению суда. В российской компании отметили, что выплата состоялась в сроки, которые предусмотрены протоколом по газовому сотрудничеству с Киевом от 20 декабря.

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