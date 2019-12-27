Киев, , 21:10 — REGNUM Министерство культуры Украины намерено в феврале 2020 года запустить вещание телеканала, ориентированного на жителей народных республик Донбасса, заявил 27 декабря первый заместитель украинского министра культуры, молодежи и спорта Анатолий Максимчук.

Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания поддержал идею создания такого телеканала под названием «Донбасс Онлайн».

«В феврале 2020 будет создан телеканал для временно оккупированных территорий… На первом этапе будет развлекательно-информационным каналом, который будет объединять в себе лучшие развлекательные программы украинского производства и информационное вещание, которое будет государственным вещанием», — заявил Максимчук.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский заявил о намерении создать новый государственный информационно-развлекательный телеканал, который сможет конкурировать с российскими каналами на территории Донбасса.

Напомним, в ДНР и ЛНР свободно вещают все украинские телеканалы и их трансляция никогда не запрещалась.

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