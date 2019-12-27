Бишкек, , 21:01 — REGNUM Курировавшая проходившую в столице Киргизии выставку феминисток Айгуль Карабалина сообщила местным СМИ о том, что сегодня, 27 декабря, ночью на нее напали двое неизвестных мужчин, передает «Kaktus.media».

По словам активистки, поначалу эти мужчины, вероятно, не планировали конфликтовать с ней, но затем один из них указал на то, что Карабалина была одной из участниц феминнале. В результате нападения женщина получила травмы — «сотрясения мозга и синяк под глазом».

Она также отметила, что она опасается за свою безопасность, а потому в ближайшие дни планирует уехать из страны. И добавила, что не намерена подавать в милицию заявление о случившемся, поскольку нападавшие потребовали от нее не обращаться в правоохранительные органы.

«Писать в соцсетях тоже не хотела сначала, но потом решила написать ради безопасности», — подчеркивает активистка.

Отметим, что в киргизском сегменте социальных сетей активно обсуждают произошедшее нападение. Часть пользователей активно поддерживает Айгуль Карабалину, считая произошедшее свидетельством роста напряжения в стране и маргинализации киргизского общества.

Скептики высказывают удивление тем, что женщина «не стала снимать побои и писать заявление в правоохранительные органы, но при этом рассказала о нападении журналистам». По их мнению, причиной такого поведения могло стать желание получить убежище за рубежом.

ИА REGNUM напоминает, что в Киргизии разгорелся скандал после того, как 2 декабря 2019 года в музее ИЗО в Бишкеке прошла выставка феминисток «Кормилицы. Экономическая свобода. Женщины».

Скандал спровоцировали действия датской художницы Джули Савери, которая вышла в зал обнаженной. Выставка проводилась при поддержке «Фонда Сороса».

Руководство министерства культуры Киргизии назвало произошедшее провокацией, после чего уволило директора музея изобразительных искусств Миру Джангарачеву.

Читайте также: В бедах Киргизии решили обвинить гомосексуалистов и феминисток