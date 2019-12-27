Калуга, , 20:49 — REGNUM 27 декабря в Калуге состоялся торжественный приём, посвященный 78-й годовщине освобождения города от немецко-фашистских захватчиков. Поздравили ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов и временно исполняющий полномочия городского головы Дмитрий Денисов.

В Калуге отметили 78-летие освобождения от немецко-фашистских захватчиков Пресс-служба Городской думы Калуги

«Дорогие ветераны, от имени депутатов Городской думы я сердечно поздравляю вас с Днём освобождения Калуги! — заявил Александр Иванов. — Огромная благодарность и низкий поклон вам за героизм, проявленный в годы войны, в годы восстановления нашего города и за вашу работу по военно-патриотическому воспитанию молодёжи. Мы всех вас любим, ценим и уважаем. Замечательно, что сегодня вместе с нами почётный гражданин нашего города Полина Сергеевна Королева, которая также принимала участие в освобождении Калуги. Я от всей души поздравляю наших дорогих ветеранов! Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, долгих и счастливых лет жизни!»

Глава городского самоуправления подчеркнул, что Городская дума проводит последовательную работу по увековечению памяти освободителей Калуги. В городе был установлен бюст командующего 50-й армией Ивана Болдина, звание почётного гражданина Калуги присвоено командиру полка 154-й стрелковой дивизии Михаилу Краснопивцеву, участвовавшему в освобождении Калуги, а 30 декабря на Правобережье будет открыт памятник ему.