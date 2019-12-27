Ашхабад, , 20:48 — REGNUM Сын президента Туркмении Сердар Бердымухамедов, возглавляющий Ахалскую область, провел рабочую встречу с руководителями других регионов страны, в ходе которой обменялся с ними опытом по внедрению цифровых технологий в систему госуправления, пишет «Туркменистан сегодня».

Участники встречи обсудили меры, позволяющие ускорить работы по поэтапному внедрению в Балканской, Дашогузской, Лебапской и Марыйской областях электронного документооборота.

Представляя опыт Ахалского региона в этой сфере, Бердымухамедов отметил эффективность информационных технологий в повышении скорости взаимодействия различных госструктур и принятии решений на областном и районном уровнях, а также осуществлении контроля за их исполнением.

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