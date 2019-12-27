Подгорица, , 20:03 — REGNUM Протесты выразила Митрополия Черногорско-Приморской Сербской православной церкви против принятия закона о свободе вероисповедания, сообщили 27 декабря в пресс-службе организации.

В знак протеста во всех храмах Черногории до Рождества будут каждые два часа звучать погребальные перезвоны, а после вечерних служб будет служиться молебен Пресвятой Богородице, который обычно служат «в беде и искушениях, павших на церковь и верующих».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, закон «О свободе вероисповедания и убеждений и правовом положении религиозных общин» вызвал массовые протесты в стране. Сербская православная церковь заявляет, что он ущемляет права православных христиан.

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