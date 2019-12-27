Санкт-Петербург, , 20:01 — REGNUM Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко после отравления восьми школьников ограничил реализацию в регионе никотинсодержащей продукции. Об этом сообщает 27 декабря пресс-служба главы региона.

Напомним, на этой неделе в одну из областных больниц были госпитализированы несколько детей. Все они учащиеся школы, которые решили попробовать конфеты, принесенные шестиклассником. Помощь медиков понадобилась пяти мальчикам и троим девочкам, все — в возрасте 12 лет.

В настоящий момент следственными органами СК России по Ленинградской области продолжается доследственная проверка. Также конфеты, которыми отравились дети, отправлены на экспертизу, по предварительной версии это был снюс.

«В связи с участившимися случаями отравления несовершеннолетних никотинсодержащей продукцией без табака — так называемыми снюсами — глава региона Александр Дрозденко подписал распоряжение об ограничении их продажи несовершеннолетним», — говорится в сообщении.

Согласно документу, нарушители будут привлечены к ответственности.

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