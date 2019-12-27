Москва, 27 декабря 2019, 19:56 — REGNUM У границ России в течение недели было зафиксировано 34 осуществлявших воздушную разведку иностранных летательных аппарата. Об этом сообщает 27 декабря официальное издание Министерства обороны «Красная звезда».
Отмечается, в трёх из этих случаев с целью недопущения нарушения государственной границы в небо поднимались истребители из состава дежурных сил ПВО.
Согласно данным Министерства обороны, нарушений воздушного пространства Российской Федерации допущено не было.