Североморск, Мурманская область, , 19:46 — REGNUM О наращивании количества учений и разведывательной деятельности в Арктике со стороны НАТО заявил 27 декабря командующий Северным флотом Александр Моисеев на селекторном совещании в Минобороны РФ.

Он сообщил, что НАТО увеличило как количество, так и масштабность мероприятий оперативной и боевой подготовки. В целом количество подобных мероприятий НАТО увеличило на 17%, а деятельность по разведке — на 15%.

Россия со своей стороны также нарастила количество мероприятий по боевой подготовке. За этот год Северный флот провёл 590 учений и свыше 900 тренировок. В итоге уровень подготовки личного состава вырос более чем на девять процентов.

По словам Моисеева, в 2019 г. Северный флот провёл 30 дальних походов в оперативно важные районы Мирового океана. Российские корабли осуществили 23 визита и деловых захода.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале декабря генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что НАТО вынуждено быть активнее в Арктике из-за России и Китая.

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