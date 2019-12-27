Дамаск, , 19:22 — REGNUM Новые документы, подтверждающие постановку так называемой химической атаки в городе Дума (Сирия) в апреле 2018 г., опубликовал 27 декабря сайт WikiLeaks.

Это уже четвёртая серия документов, указывающих на постановочный характер «химатаки».

В частности, лживость обвинений в адрес правительственных войск Сирии, якобы применивших химическое оружие, доказывает переписка руководства Организации по запрещению химического оружия с членами Миссии по установлению фактов возможного применения химического оружия в САР.

Из этой переписки видно, что ОЗХО даёт распоряжение уничтожить электронную копию инженерного отчёт Яна Хендерсона (эксперт этой организации), а также все движения этого документа по электронной базе.

Есть и более явные доказательства подтасовок, в которых участвовали иностранные эксперты. Например, есть документ, в котором описано, что у якобы отравленных хлором сирийцев не оказалось симптомов не только отравления хлором, но и другими химическими веществами.

Также одним из распоряжений инспекторы Миссии по установлению фактов возможного применения химического оружия в Сирии не допускаются до процесса обсуждения доклада ОЗХО по инциденту в Думе.

Напомним, информация о «химатаке» в Думе (7 апреля 2018 г.) была распространена в рамках информационной войны против «режима» (так его называют власти США) сирийского президента Башара Асада.

Российские эксперты не согласны с позицией ОЗХО о том, что Асад, как «доказывает» инцидент, хранит запасы химоружия. Из-за «химатаки» Сирию 14 апреля 2018 г. демонстративно атаковали ракетами США, Великобритания и Франция.

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