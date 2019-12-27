Бишкек, , 19:12 — REGNUM Правительство Киргизии приобрело дом для семьи погибшего в ходе конфликта на киргизско-таджикской границе пограничника Равшана Муминова. Об этом сообщает пресс-служба правительства сегодня, 27 декабря.

Жилой дом с земельным участком расположен в городе Исфана в Баткенской области. Документы на дом и земельный участок оформлены на супругу погибшего военнослужащего.

Отмечается, что ранее премьер-министр Киргизии Мухаммедкалый Абылгазиев распорядился выделить на эти цели 2 млн сомов (1 млн 770 тысяч рублей) из резервного фонда правительства республики.

ИА REGNUM напоминает, что 16 сентября 2019 года в Баткенской области Киргизии на границе с Таджикистаном между пограничниками двух стран произошло вооруженное столкновение. В результате перестрелки погиб один киргизский и трое таджикских военнослужащих.

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