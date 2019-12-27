Москва, , 19:07 — REGNUM Посол Соединенного королевства Великобритании и Северной Ирландии в России Лори Бристоу в ответ на просьбу описать Российскую Федерацию в трех словах назвал нашу страну увлекательной, энергичной и теплой. Видеозапись с коротким интервью посла Бристоу опубликовано на официальной странице посольства Великобритании в России в социальной сети Facebook.

В ходе интервью у Бристоу попросили охарактеризовать Россию в трех словах.

«У меня всего три слова? Увлекательная, энергичная. И последнее вас удивит — теплая», — сказал британский посол.

Дипломат также добавил, что ему жаль покидать Москву и он бы с удовольствием остался бы в России еще на четыре года, даже несмотря на то, что политические отношения между Россией и Великобританией остаются непростыми.

«Политические отношения остаются непростыми, но, несмотря на это, нам удалось достичь успехов, которые помогут выстроить желаемые отношения с Россией», — сказал посол Бристоу.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Бристоу покидает Москву 3 января 2020 года — истекает срок его полномочий. Новым послом Соединенного королевства в России станет Дебора Броннерт. Она станет первой женщиной, которая представляет Великобританию в России.