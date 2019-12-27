Калуга, , 19:03 — REGNUM Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов подвёл итоги 2019 года на новогоднем вечере, который состоялся в Концертном зале областной филармонии 27 декабря, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

На новогоднем вечере губернатор Анатолий Артамонов подвёл итоги 2019 года Admoblkaluga.ru

Поздравляя калужан с наступающим Новым годом и Рождеством Христовым, Анатолий Артамонов поблагодарил всех за созидательный труд и любовь к родной земле.

«2019 год завершается для региона не плохо. Все, что наметили, мы сделали, установленные показатели достигли. Неплохое движение вперед и по созданию производств, и по объему привлекаемых инвестиций: более 90 миллиардов рублей в этом году привлекли в создание новых производств в экономике. По объемам промышленного производства особенно хорошие результаты в сельском хозяйстве: 8055 литров молока наши аграрии надоили в расчете на одну корову», — сказал губернатор.

По словам Анатолия Артамонова, в 2019 году открывались новые школы, детские сады. В 2019 году, объявленном годом здравоохранения, было открыто 47 ФАПов, в 2020 году будет построено около 80. Органы исполнительной власти активно участвовали в реализации национальных проектов, показатели по которым были также достигнуты.

«У нас впереди много дел, направленных на повышение качества жизни населения региона. И все это мы будем делать. Следующий год — год 75-летия Великой Победы. Мы должны окружить вниманием участников тех тяжелых дней, которые увенчались Великой Победой, которую мы никому не дадим оспаривать. Мы обязаны нашим детям, нашим внукам передать знание о победе в Великой Отечественной войне, основанное на конкретных фактах. Тех, кто еще с нами, окружить вниманием и заботой. В образцовый порядок привести все воинские захоронения, обелиски, памятники», — подчеркнул Анатолий Артамонов.

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