Триполи, , 18:48 — REGNUM В ближайшее время Турция намерена перебросить в Ливию часть боевиков, воюющих сейчас против сирийской армии в зоне «Идлиб», сообщает 27 декабря агентство Bloomberg со ссылкой на анонимные источники.

По утверждению Bloomberg, в Ливию будут направлены боевики из состава так называемой «бригады Султана Мурада».

Агентство уточняет, что в ближайшее время эти подразделения пополнят ряды защитников Триполи и станут одним из вариантов турецкой военной поддержки правительства Национального согласия, возглавляемого Фаизом Сарраджем.

Напомним, часть незаконных вооружённых формирований в сирийской зоне «Идлиб» открыто поддерживаются Турцией, несмотря на то, что воюют против сирийских правительственных войск на стороне террористических группировок.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее правительство Национального согласия Ливии, возглавляемое Фаизом Сарраджем, официально обратилось к Турции с просьбой о военной помощи против Ливийской национальной армии Халифы Хафтара, уже ведущей бои в Триполи.

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