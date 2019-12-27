Вильнюс, , 18:46 — REGNUM В Литву из Германии до конца 2019 года так и не прибудет первая партия купленных в Германии БМП Boxer, сообщило сегодня, 27 декабря, новостное агентство BNS. Причина — выявленный брак БМП на заводе. Боевые машины пехоты не прошли проверку качества.

«Часть БМП Boxer, которые планировалось получить в 2019 году, не была доставлена в Литву. Это произошло из-за замеченных во время строгого контроля качества недостатков, которые производитель не успел своевременно устранить», — говорится в комментарии литовского минобороны, переданном агентству BNS.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, всего Литва должна получить 88 таких БМП, стоимость контракта составила 386 млн евро. Это крупнейшая военная закупка в истории Литвы.

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