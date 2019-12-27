Вильнюс, 27 декабря 2019, 18:46 — REGNUM В Литву из Германии до конца 2019 года так и не прибудет первая партия купленных в Германии БМП Boxer, сообщило сегодня, 27 декабря, новостное агентство BNS. Причина — выявленный брак БМП на заводе. Боевые машины пехоты не прошли проверку качества.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, всего Литва должна получить 88 таких БМП, стоимость контракта составила 386 млн евро. Это крупнейшая военная закупка в истории Литвы.
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