Прага, , 18:44 — REGNUM Поездка чешского президента Милоша Земана в Россию на Парад Победы поставлена под сомнение, сообщает 27 декабря Parlamentnilisty.

Земан заявил, что после того как российские власти осудили празднование чехами дня памяти, он подумывает об отказе поездки в Москву на День Победы.

Он пояснил, что принял предложение российского президента Владимира Путина приехать на 75-летие Победы. Но теперь сомневается, надо ли ехать. Земан отметил, что, если он всё же поедет, то скажет российским гражданам:

«Что если бы вы перелистнули [эту] страницу и перестали бы вспоминать о годовщине Победы?»

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, после решения чешских властей праздновать 21 августа День памяти жертв вторжения и последующей оккупации (ЧССР) войсками Варшавского договора в 1968 году, МИД РФ дал следующую оценку:

«Стремление Праги вновь возвращаться к событиям полувековой давности с целью включения их в современный политический контекст, нежелание перелистнуть эту страницу истории, которая омрачает атмосферу российско-чешских отношений, вряд ли будет способствовать успешному ходу двустороннего сотрудничества».

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