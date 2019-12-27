Вильнюс, , 18:36 — REGNUM Президент Литвы Гитанас Науседа сегодня, 27 декабря, подписал бюджет на 2020 год, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Об этом говорится в распространённом пресс-службой Науседы заявлении канцелярии президента Литвы.

В 2020 году подорожают акцизы на топливо, алкоголь и табачные изделия. Введены новые налоги — на автомобили, недвижимое имущество, налог на прибыль банков, изменена система подоходного налога для населения, а потолок увеличен до 32%.

С 1 января повышены ежемесячные обязательные пособия детям (с 50 до 60 евро), средние пенсии за счёт индексации должны увеличится на 32,5 евро, увеличен размер минимальной зарплаты (с 555 до 607 евро «на бумаге»), увеличен размер необлагаемого налогом минимума до 400 евро.

Размер бюджета составляет 11,559 млрд евро доходов и 12,705 млрд евро расходов.