Вильнюс, , 18:35 — REGNUM Бывший многократный депутат Сейма Литвы, экс-депутат Европарламента Валентинас Мазуронис сегодня, 27 декабря, высмеял попытки литовских властей бороться с Белорусской АЭС, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Так Мазуронис отреагировал на слова главы МИД Литвы Линаса Линкявичюса о том, что Литве не следует занимать чрезвычайно радикальную позицию в отношении БелАЭС из-за того, что она не найдёт понимания в ЕС. Под «радикальной позицией» Линкявичюс понимает требование остановить работающую станцию.

«Очевидный пример, как мы из-за некомпетентности руководителей, пустой заносчивости сами себя загнали в тупик, не нашли союзников даже среди ближайших соседей, как и во всём ЕС, но и испортили отношения с Белоруссией, а результат нулевой», — написал Мазуронис на своей странице в социальной сети Facebook.

По его мнению, БелАЭС является символом проигрыша Литвы «как в политике, так в экономике, так и в дипломатии», при этом лично Линкявичюс, считает Мазуронис, сыграл в этом одну из главных ролей. «Министру иностранных дел Линкявичюсу, который был активным создателем этой истории, следовало бы помолчать, поскольку такие попытки «сменить пластинку» выглядят уже не смешно», — добавил политик.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Литве разразился скандал, когда выяснилось, что правительство Латвии и латвийский оператор распределительных сетей, компания AST, официально утвердили решение о покупке электроэнергии из третьих стран и торговли ею через Латвию. В Литве принят закон о запрете попадания электроэнергии с БелАЭС на территорию Литвы, станция названа «угрозой нацбезопасности». После решения Латвии в Литве забеспокоились, что электричество, уже под видом латвийского, будет в итоге попадать и в Литву.