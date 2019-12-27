Архангельск, , 17:58 — REGNUM Переход Архангельской области на новую систему обращения с ТКО с 1 января 2020 года будет преждевременным и неминуемо приведёт к мусорному коллапсу. Об этом в своем обращении губернатору региона Игорю Орлову заявили представители региональной Ассоциации операторов твердых коммунальных отходов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

По мнению членов Ассоциации, региональный оператор («ЭкоИнтегратор») не готов к началу деятельности по следующим основаниям:

1. Компания до сих пор не заключила договоры на транспортировку, обработку, захоронение отходов.

«Региональный оператор предлагает заключить договор с посредником ООО «ЭкоПрофи» — организацией, вызывающей сомнения в возможности нести ответственность по своим обязательствам. ООО «ЭкоПрофи» является микропредприятием, уставный капитал 10 000 рублей и обладает ответственностью не более этой суммы, с местом нахождения в другом регионе», — говорится в обращении.

2. В результате неподготовленности регионального оператора местные перевозчики ТКО и полигоны не имеют возможности приступить к работе с 1 января. В противном случае это будет являться прямым нарушением законодательства (ч. 10 ст. 24.6 Федерального закона «Об отходах производства и потребления» от 24.06.1998 N 89-ФЗ).

«Местные операторы ТКО, являющиеся, по большей части, субъектами малого и среднего предпринимательства, не могли принять участия в конкурсах на оказание услуг по обращению с ТКО, объявленных региональным оператором на территории Архангельской области. Размер обеспечения договора составлял более 100 млн рублей, при условии отсрочки платежа 90 рабочих дней, в связи с чем самые крупные предприятия в этой области не смогли принять участие в этом конкурсе по причине укрупнения лотов. По нашему мнению, данные действия регионального оператора уже сами по себе являются незаконными», — говорится в обращении.

Таким образом, как отмечают члены Ассоциации, заложником плохой подготовки и неорганизованности регионального оператора будет являться население Архангельской области, учитывая, что в декабре этого года утвержден достаточно высокий тариф для населения на услуги регионального оператора (увеличение в 3−4 раза).

«По нашему мнению, переход на новую систему обращения с ТКО с 01.01.2020 г. , связи с вышеуказанными обстоятельствами, будет преждевременным и неминуемо приведёт к мусорному коллапсу. Предлагаем Вам рассмотреть возможность переноса начала деятельности регионального оператора с 01.07.2020 г», — заключили члены Ассоциации.

Как сообщало ИА REGNUM, в Архангельской области утвержден тариф на вывоз ТКО. Для жителей крупных городов, проживающих в многоквартирных домах, плата вырастет с 30 до 120 рублей в месяц.