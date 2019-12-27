Великий Новгород, , 17:53 — REGNUM Укрупнение муниципальных образований — одна из тем, которая должна рассматриваться в качестве перспективных для развития местного самоуправления в России. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил член комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности, сенатор от Новгородской области Сергей Фабричный.

«Потому что мало избрать или назначить главу, большое количество депутатов. Когда начинается реальная жизнь и поиск ответа на вопрос, «что мы можем, а что нет», люди начинают понимать, что от их решений практически ничего не зависит», — пояснил сенатор.

По его мнению, то, что сейчас местное самоуправление реализовано в полном объёме на городских и сельских поселениях, «систему только ослабляет».

«Потому что иметь только право, но не иметь реальных ресурсов, возможностей это право реализовать — это профанация идеи ». Сергей Фабричный, член Совета Федерации РФ ».

По мнению Фабричного, местное самоуправление в России может быть реализовано и через другие механизмы, «необязательно через выборы».

«Необязательно из числа людей, живущих на территории, формировать такие массовые органы местного самоуправления, как это происходит сейчас. Существуют сходы граждан, встречи с людьми по месту жительства, есть старшие по подъездам, старосты сельских населённых пунктов. Это то, что называется территориальным общественным самоуправления. По Конституции РФ, мнение населения в обязательном порядке учитывается при изменении границ муниципальных образований. А дальше учёт мнения разбивается по другим вопросам на отраслевые нормативные акты (например, закрытие школы — по закону об образовании и так далее)», — пояснил он.

Сергей Фабричный отметил, что в Новгородской области до 2003 года реализовывалась именно такая модель местного самоуправления, а местные политики и эксперты «буквально по винтикам» исследовали все возможные модели МСУ и пришли к выводу: «можно сделать всё, что угодно, но если нет финансов на обеспечение полномочий, любая модель работать не будет».

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