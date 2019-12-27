Берлин, , 17:31 — REGNUM Глава Евросоюзной комиссии Урсула фон дер Ляйен оценила последствия выхода Великобритании из наднационального объединения. Своим мнением на этот счет она поделилась в интервью еженедельнику Spiegel.

По словам главного еврокомиссара, каких-то серьезных последствий во внешней политике и политике езопасности Brexit не несет. Более того, британцы старательно сдерживали прогресс внутри Евросоюза, касающийся и структурных изменений и политики безопасности.

К примеру, запуск процесса создания европейского союза по обороне мог быть произведен только после референдума по Brexit.

В целом, выход Великобритании из ЕС конечно привнесет некоторые экономические потери, но и Евросоюз, и Соединенное королевство стремятся к тесному сотрудничеству после процедуры Brexit.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Brexit наконец-то стал реален — на досрочных выборах в парламент Великобритании убедительную победу одержали консерваторы во главе с Борисом Джонсоном, который поклялся осуществить выход королевства из ЕС во что бы то ни стало.

Уже объявлено, что процедура Brexit должна быть завершена до 31 января 2020 года. Переходный период продлится до конца 2020 года.