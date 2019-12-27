Великий Новгород, , 17:31 — REGNUM Член комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности, сенатор от Новгородской области Сергей Фабричный не исключает, что Конституция может быть откорректирована в части регулирования вопросов местного самоуправления (МСУ). Об этом сенатор заявил на пресс-конференции в Великом Новгороде, отвечая на вопрос корреспондента ИА REGNUM.

«Реализация национальных проектов — а это не просто проекты, а цели развития нашей страны — выявила определённые проблемы взаимодействие между федеральным, региональным и местным уровнями власти. Одни кивают на других и непонятно, кто за что отвечает», — отметил сенатор.

Сергей Фабричный, член Совета Федерации РФ «Думаю, что корректировка будет. Какая и насколько она будет глубокой, пока не могу сказать, потому что местное самоуправление зафиксировано в статье 12 Конституции РФ и не входит в систему органов исполнительной власти, а изменение статьи 12 возможно только через Конституционное совещание, но конституционный закон о Конституционном совещании у нас не принят».

При этом он отметил, что в Конституции РФ есть целый ряд статей, посвящённых местному самоуправлению (статьи 130−133), для которых Конституционное совещание не требуется.

По мнению Сергея Фабричного, «разнобой» в реализации национальных проектов и вызван тем, что выстроенная сейчас в России система местного самоуправления предполагает большое количество органов МСУ без ресурсов на осуществление полномочий.

«Потому что мало избрать или назначить главу, большое количество депутатов. Когда начинается реальная жизнь и поиск ответа на вопрос, «что мы можем, а что нет», люди начинают понимать, что от их решений практически ничего не зависит», — пояснил сенатор.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 25 декабря в ходе встречи президента РФ Владимира Путина с руководством Совфеда и Госдумы председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин предложил «отдельные и аккуратные» изменения в Конституцию РФ в сфере местного самоуправления, подчеркнув отсутствие связи между органами публичной власти.

Читайте также: Путин: Основополагающие пункты Конституции лучше не трогать