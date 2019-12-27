Душанбе, 27 декабря 2019, 17:30 — REGNUM Закон «О борьбе с терроризмом» Таджикистана устарел и требует доработки. Об этом президент страны Эмомали Рахмон заявил в своём послании парламенту, напомнив, что этот закон был принят ещё в 1999 году.
Поводом для такого распоряжения стало нападение на погранзаставу «Ишкобод» 6 ноября 2019 года:
Обосновывая необходимость доработки антитеррористического законодательства, глава государства отметил, что «террористические организации, используя современные информационные технологии путём предвзятой интерпретации религиозных источников помещают экстремистские идеи в сознании необразованных молодых людей и пропагандируют их к массовым убийствам и дестабилизации обстановки в различных странах».