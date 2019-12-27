Йошкар-Ола, , 17:25 — REGNUM Первый заместитель председателя правительства Марий Эл Сергей Сметанин покидает пост 27 декабря. соответствующий указ подписал глава республики Александр Евстифеев, документ опубликован на портале правительства региона.

Уточняется, что Сметанин уволен в соответствии со ст.77 п.3 Трудового кодекса РФ.

ИА REGNUM напоминает, Сметанин был назначен первым зампредом правительства Марий Эл в мае 2017 года, когда Евстифеев работал еще в статусе врио. Также Сметанин являлся руководителем администрации главы региона.