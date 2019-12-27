Москва, , 17:23 — REGNUM Президент России Владимир Путин на совещании Совета безопасности 27 декабря утвердил новую Доктрину продовольственной безопасности России. Об этом сообщила пресс-служба вице-премьера Алексея Гордеева, представившего документ.

«На оперативном совещании с членами Совета безопасности России была рассмотрена новая редакция одного из основных стратегических документов национальной безопасности страны», — говорится в сообщении.

Отмечается, что по итогам обсуждения доктрина была утверждена главой государства.

Документ нацелен на предотвращение возможных внутренних и внешних рисков и угроз продовольственной безопасности страны — от экономических и технологических до климатических и экологических. В этих целях предусматривается создание государственного резерва основных видов сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия для обеспечения страны на случай чрезвычайных ситуаций.

Правительство России должно в течение трёх месяцев утвердить «дорожную карту» и план мероприятий по реализации доктрины.