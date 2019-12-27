Москва, , 17:18 — REGNUM Восстановление контроля Дамаска над территориями на северо-востоке Сирии можно назвать главным достижением российской группировки в САР за 2019 год, заявил 27 декабря на селекторном совещании в Минобороны командующий группировкой российских войск в Сирии генерал-лейтенант Александр Чайко.

По его словам, одним из достижений является ограничение района проведения турецкой военной операции «Источник мира», реализация соглашений о совместном патрулировании, что позволило вернуть под контроль законного правительства Сирии часть территории страны на северо-востоке.

«Ключевым событием года стало содействие правительству Сирии в установлении контроля над территорией в Заевфратье, в том числе блокирование районов проведения операции «Источник мира», совместные российско-турецкие патрулирования, в том числе с привлечением подразделений военной полиции, а также успешное решение задач по воздушному и наземному патрулированию», — сказал Александр Чайко.

Как сообщало ИА REGNUM, с 19 декабря в зоне «Идлиб» сирийская армия при авиаподдержке российских ВКС освободила от незаконных вооружённых формирований более 50 населённых пунктов.

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