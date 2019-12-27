Санкт-Петербург, , 17:19 — REGNUM В российской политической системе почти полностью перекрыты лифты для следующего поколения, что ведет к осложнениям будущих избирательных циклов, в частности, выборов в Государственную думу 2021 года. Об этом заявил декан юридического факультета Северо-Западного института управления РАНХиГС и экс-полпред президента РФ в Петербурге Сергей Цыпляев, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Этот год показал, что политическая система испытывает большие нагрузки, что мы достаточно сильно забетонировали все каналы роста для следующего поколения», — сказал Цыпляев.

При этом, на его взгляд, российская политика подошла к естественному пределу смены поколений, но этого не происходит.

«У нас это никогда не давалось просто, мы помним пятилетку похорон. Плановой смены власти через какой-то срок у нас не получается нигде: если вы посмотрите на те же политические партии, вы увидите там вечно несменяемых, вечно молодых вождей, которые никогда не ошибаются. Это культура, с которой нам очень тяжело иметь дело. И в политической системе мы подходим к моменту, когда молодежь говорит: «А почему не мы? Мы готовы выходить на эту сцену, готовы претендовать на власть». Эти первые моменты прозвучали, мы увидели накал выборов. Следующие избирательные циклы, я думаю, в этом отношении будут еще более серьезными», — заявил Сергей Цыпляев.

В этой связи, полагает он, следует ждать сложностей при выборах депутатов в Госдуму, которые состоятся в большинстве регионов в 2021 году.

Добавим, в 2021 году в Петербурге также будут выбирать новый созыв Законодательного собрания.

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