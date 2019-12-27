Бишкек, , 17:10 — REGNUM Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков выразил соболезнования президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву и казахскому народу в связи с гибелью людей при крушении самолета близ города Алма-Ата. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Жээнбеков отметил, что в Киргизии с чувством глубокой скорби воспринял новость о человеческих жертвах в результате катастрофы во время авиарейса «Алма-Ата — Нур-Султан».

«От имени народа Киргизии и от себя лично выражаю соболезнования близким и родственникам погибших, разделяю горечь невосполнимой утраты. Желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим», — подчеркивает президент.

ИА REGNUM ранее сообщало, что самолет Fokker-100 авиакомпании «Bek Air» упал практически сразу после вылета из аэропорта города Алма-Ата. При ударе об землю авиалайнер частично разрушился, погибли 11 пассажиров и командир экипажа Марат Муратабаев.

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