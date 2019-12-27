Бишкек, , 17:04 — REGNUM «Положенные по закону отчисления должны поступать в казну, а не уходить в чей-то карман», — заявил премьер-министр Киргизии Мухаммедкалый Абылгазиев, выступая на заседании совета по обеспечению безопасности и правопорядка, передает пресс-служба правительства.

Глава правительства отметил, что основными темами сегодняшнего заседания являются борьба контрабандой и с организованной преступностью.

Высокопоставленный чиновник потребовал от руководства силовых ведомств усилить меры по пресечению фактов ввоза неучтенной продукции на территорию республики и выявлению коррупционных рисков.

«Необходимо исключить возможность сговора сотрудников с заинтересованными лицами. От вашей ответственной работы зависит поступление средств в бюджет страны», — подчеркнул он.

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