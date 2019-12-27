Нижний Новгород, , 17:03 — REGNUM По словам председателя экспертной комиссии, которая проводит отбор кандидатов на пост министра спорта Нижегородской области, вице-губернатора Андрея Бетина, этот конкурс «Команды правительства» стал одним из самых масштабных.

Всего для участия заявились 77 претендентов, из которых к прохождению очного этапа допустили 27 человек.

Параллельно проводится анализ инициатив, присланных жителями региона на портал «Команды правительства». Из 145 предложений комиссия отобрала 35 самых актуальных, которые касаются развития материально-технической базы спортобъектов, строительства ФОКов, вопросов спортивной медицины.

Как сообщало ИА REGNUM, министр спорта и молодёжной политики Нижегородской области Сергей Панов покинул пост в начале ноября 2019 года. Комментировать причины ухода Панов отказался, рекомендовав переадресовать этот вопрос губернатору Глебу Никитину. С 11 ноября в статусе и. о. министерство возглавил заместитель главы минспорта Алексей Москвин.