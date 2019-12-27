Пхеньян, , 16:58 — REGNUM По приглашению провинциального комитета Трудовой партии Кореи (ТПК) в Хамген-Пукдо с трехдневным визитом в КНДР находилась делегация парткома северо-восточной китайской провинции Цзилинь во главе с его секретарем Баяньчолу, сообщает 26 декабря Синьхуа.

В ходе переговоров обсуждались как двусторонние межгосударственные отношения КНР и КНДР, так и межрегиональное сотрудничество провинциального уровня.

В ходе визита участники китайской делегации были приняты заместителем председателя ЦК ТПК Ли Сун Еном, возглавляющим международный отдел ЦК, другими партийными функционерами и чиновниками. Между городами Чаньчунь в Китае и Чхончжин в КНДР были заключены соглашения о сотрудничестве и обменах.