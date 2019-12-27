Нижний Новгород, , 16:58 — REGNUM Главы пяти регионов Поволжья вошли в топ-20 губернаторов в национальном рейтинге глав регионов по итогам 2019 года. Четыре губернатора — в числе «отстающих». Об этом свидетельствует исследование центра информационных коммуникаций «Рейтинг» в рамках проекта «Национальный рейтинг», посвященное оценке деятельности губернаторов.

В первую группу рейтинга (топ-25) вошли губернаторы пяти регионов Поволжья. Самая высокая позиция — у главы Татарии Рустама Минниханова, который занял четвёртое место в стране. В десятке лидеров также нижегородский губернатор Глеб Никитин, оказавшийся на девятой позиции. На 13-м месте — глава Башкирии Радий Хабиров, на 16-й строчке — губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, на 19-м — глава Мордовии Владимир Волков.

Отметим, что лидерами федерального рейтинга являются губернатор Тюменской области Александр Моор, глава Тульской области Алексей Дюмин и мэр Москвы Сергей Собянин.

Ещё пять губернаторов регионов ПФО вошли во вторую группу рейтинга. Глава Прикамья Максим Решетников занял 32-е место, кировский и ульяновский губернаторы Игорь Васильев и Сергей Морозов оказались соответственно на 42-й и 43-й строчках, глава Оренбуржья Денис Паслер — на 57-й позиции, руководитель Марий Эл Александр Евстифеев — на 59-м месте.

Руководители остальных четырёх регионов округа попали в третью группу. Главы Саратовской области и Чувашии Валерий Радаев и Михаил Игнатьев заняли соответственно 62-е и 63-е места, пензенский губернатор Иван Белозерцев — на 65-м месте, глава Удмуртии Александр Бречалов — на 72-м.

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