Москва, , 16:43 — REGNUM Министерство обороны Российской Федерации опровергло информацию о том, что на территории Сирийской Арабской Республики якобы произошла драка между российскими и американскими военными. Соответствующее заявление распространила сегодня, 27 декабря, пресс-служба российского военного ведомства.

В Минобороны РФ заявили, что фейковая информация о том, что российские и американские военные якобы подрались в Сирии, начала распространяться от базирующейся в Великобритании «Сирийской обсерватории по правам человека» (SOHR). Эта подконтрольная британским спецслужбам структура заявила, что на северо-западе Сирии в городе Тель-Тамер (провинция Эль-Хасака) якобы имели место столкновения между российскими и американскими военными, которые переросли в рукопашную схватку.

Вся эта информация совершенно не соответствует действительности.

Подчеркивается, что военнослужащие российского Центра примирения и подразделений российской военной полиции продолжают выполнять свои задачи в Сирии в обычном режиме.