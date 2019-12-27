Санкт-Петербург, , 16:45 — REGNUM В символической борьбе телевизора и холодильника по итогам 2019 года побеждает последний, но не в протестном, а, напротив, в апатичном смысле. Такое мнение о настроениях в российском обществе высказал петербургский политтехнолог Александр Ершов, передает корреспондент ИА REGNUM.

Ершов сообщил, что за год провел четыре фокус-группы в Петербурге и у него «упали розовые очки» в отношении горожан, которые, как ему ранее казалось, желают быть услышанными властью, из-за чего он сам в последние годы призывал чиновников создавать площадки для такого диалога.

«Но я увидел сильное отличие по сравнению с тем, что видел год назад, и то, что увидел сейчас, это каша в голове. Апатия. Какой-то симбиоз того, что почерпнули с центральных каналов и из интернета. И там логика железная — патриотичная, и там железная логика — но антипатриотичная. В результате в головах эклектика, информированность близка к нулю, потому что стараются и телевизор не смотреть, и все ближе интересы к холодильнику. И в борьбе с телевизором холодильник побеждает не в том смысле, что хочется идти отвоевывать пространство, протестовать, а в том смысле, что лишь бы хуже не было, лишь бы холодильник окончательно не опустел, лишь бы меня с работы не выгнали. Моя хата с краю», — обрисовал свои впечатления от исследования политтехнолог.

Он полагает, что граждане уже далеки от желания быть услышанными властью и разочаровались в этом стремлении.

«Этот барьер между властью и населением очень сильно увеличивается, причем без особой даже агрессии. Мол, с ними всё понятно. Да и с выборами тоже всё понятно! Люди гордятся тем, что они это понимают, и удивляются, если этого кто-то не понимает», — заявил Александр Ершов.

Он не верит, что в 2020 году Россию и Петербург ждут кардинальные перемены в общественной или политической жизни, как прогнозируют многие его коллеги, ориентируясь на «смену поколений».

«Думаю, ничего такого революционного не произойдет. Действительно, терпению нашего народа нет предела», — заключил эксперт.