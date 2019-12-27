Москва, , 16:37 — REGNUM Президент России Владимир Путин провел оперативное совещание Совета безопасности РФ по развитию ситуации в Сирии и на территории Ливии, сообщил 27 декабря журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

По словам Пескова, на Совете безопасности рассматривались ситуации в этих двух странах с учётом последних телефонных переговоров Владимира Путина с зарубежными лидерами.

Особое внимание было обращено на проблему повышения террористической активности в Идлибе.

Песков уточнил, что в заседании Совета безопасности РФ участвовали: глава МИД РФ Сергей Лавров, председатель правительства России Дмитрий Медведев, министр обороны Сергей Шойгу, глава Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко, спикер Госдумы Вячеслав Володин, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, руководитель ФСБ Александр Бортников, директор СВР Сергей Нарышкин, глава администрации президента Антон Вайно, секретарь российского Совбеза Николай Патрушев. Кроме того, на совещании присутствовал спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

Как сообщало ИА REGNUM, в сирийской зоне «Идлиб» с 19 декабря успешно развивается военная операция по освобождению территории от незаконных вооружённых формирований. 26 декабря президент США Дональд Трамп косвенно подтвердил успехи армии Сирии, призвав «остановить эту бойню».

Напомним, зона «Идлиб» остаётся единственным районом Сирии, который контролируют джихадистские террористические группировки.

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