Каир, , 16:37 — REGNUM Ситуация в Ливии стала предметом обсуждения российского и египетского президентов Владимира Путина и Абделя Фаттаха ас-Сиси в ходе телефонных переговоров, сообщили 27 декабря в администрации главы Египта.

Обе стороны высказались за необходимость совместных действий для борьбы с боевиками, а также отметили, что незаконное иностранное вмешательство должно быть остановлено.

Напомним, обострение ситуации в Ливии, в течение восьми лет находящейся в состоянии гражданской войны, произошло в середине этого месяца.

Так, 12 декабря 2019 г. командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар объявил о начале очередного наступления на Триполи, где находится правительство национального согласия во главе с Фаизом Сараджем.

Сараджа, в свою очередь, официально поддерживают турки, которые готовы военной силой помочь Триполи. Ситуация в Ливии сейчас является одним из актуальных вопросов, поднимаемых в том числе и Россией на международных переговорах.

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