Псков, , 16:36 — REGNUM Избирательная комиссия Псковской области сегодня, 27 декабря, избрала своего нового председателя — им стал политический консультант из Санкт-Петербурга, соучредитель Петербургского GR-клуба Игорь Сопов. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, 25 декабря кандидатуру Сопова для избрания новым главой облизбркома рекомендовала Центральная избирательная комиссия РФ.

По данным ГТРК «Псков», кандидатуру Сопова поддержали большинство членов облизбиркома: в ходе тайного голосования он получил 12 голосов в свою поддержку из 13 членов комиссии.

Напомним, прежний глава облизбиркома Михаил Иванов, возглавлявший областную избирательную комиссию с декабря 2017 года, досрочно сложил полномочия.

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