Псков, 27 декабря 2019, 16:36 — REGNUM Избирательная комиссия Псковской области сегодня, 27 декабря, избрала своего нового председателя — им стал политический консультант из Санкт-Петербурга, соучредитель Петербургского GR-клуба Игорь Сопов. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, 25 декабря кандидатуру Сопова для избрания новым главой облизбркома рекомендовала Центральная избирательная комиссия РФ.
По данным ГТРК «Псков», кандидатуру Сопова поддержали большинство членов облизбиркома: в ходе тайного голосования он получил 12 голосов в свою поддержку из 13 членов комиссии.
Игорь Сопов — уроженец Псковской области, он родился 21 марта 1975 года в посёлке Локня. Первое образование также получил в Псковской области: окончил исторический факультет Псковского педагогического института им. С. М. Кирова. Работал в Санкт-Петербурге и Ленинградской области — участвовал в выборах и как кандидат, и как политтехнолог; работал и в избирательной системе: был заместителем председателя ТИК №1 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга, председателем избирательной комиссии муниципального округа «Измайловское» Адмиралтейского района Санкт-Петербурга. Соучредитель АНО «Петербургский GR-клуб». С конца 2018 года был также советником губернатора Псковской области.
Напомним, прежний глава облизбиркома Михаил Иванов, возглавлявший областную избирательную комиссию с декабря 2017 года, досрочно сложил полномочия.
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