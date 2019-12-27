Москва, , 16:20 — REGNUM Договор об отмене виз подписан между Россией и Катаром, сообщили 27 декабря в катарском посольстве в Москве.

Отмечается, что страны решили устранить все препятствия «на пути постоянного и свободного взаимодействия катарских и российских граждан».

Теперь граждане России и Катара, имеющие загранпаспорта, могут не более чем на 90 дней приезжать в Катар и в Россию без дополнительных формальностей.

Напомним, дипломатические отношения между СССР и Катаром установлены 2 августа 1988 г., 12 ноября 1989 г. в Дохе открылось советское посольство, а через два дня в Москве — катарское посольство.

После развала СССР Катар признал Российскую Федерацию в качестве государства — продолжателя Советского Союза.

Читайте ранее в этом сюжете: Об отношениях с Россией и инвестициях для Катара: интервью с шейхом