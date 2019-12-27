Вильнюс, , 16:14 — REGNUM Трижды экс-мэр Вильнюса, член горсовета литовской столицы Артурас Зуокас сегодня, 27 декабря, выразил удивление в связи с внесением президентом Литвы Гитанасом Науседой законопроекта, который позволит литовской госбезопасности проводить «профилактические беседы» с гражданами, действия которых, по мнению спецслужб, могут нести угрозу нацбезопасности, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Президент Гитанас Науседа 20 декабря предложил Сейму поправки к закону о разведке, в которых предлагается узаконить возможность для спецслужб вызывать людей для превентивных бесед! Это новогодняя шутка?», — удивляется Зуокас на своей странице в социальной сети Facebook и утверждает, что такие инициативы «показывают на огромное недоверие в отношении собственных граждан».

Отметим, что предложенные поправки также позволяют спецслужбам требовать и изымать документы, проводить обыски.

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