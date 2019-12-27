Махачкала, , 15:57 — REGNUM Бывший министр печати и информации Дагестана Рашид Акавов получил новую должность. Он назначен главным редактором республиканской общественно-политической газеты на кумыкском языке «Ёлдаш» (друг, спутник), пишет издание.

Доктор филологических наук Рашид Акавов в разные годы работал заместителем декана филологического факультета Дагестанского государственного университета, директором филиала Российского государственного педагогического университета имени Герцeна, помощником ректора Дагестанского государственного педагогического университета.

В феврале 2017 года бывший глава Дагестана Рамазан Абдулатипов назначил Акавова министром печати и информации Дагестана (ныне — министерство информатизации, связи и массовых коммуникаций). Проработал он на этой должности до августа 2018 года, после чего был отправлен в отставку нынешним руководителем республики Владимиром Васильевым.

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