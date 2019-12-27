Москва, , 15:44 — REGNUM За прошедший год Вооружённые силы России повысили свои боевые возможности. Об этом сегодня, 27 декабря, в ходе селекторного совещания сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

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Как отметил глава армии, все задачи, определённые верховным главнокомандующим на этот период, были выполнены.

«Боевые возможности вооружённых сил выросли на 14%, заданный уровень поддержания обороноспособности страны обеспечен», — подчеркнул глава Минобороны РФ.

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Он также добавил, что по итогам года доля нового и модернизированного вооружения в ВС РФ была доведена до 68,2%, а исправность техники — до 95%.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году только в Воздушно-космические силы РФ было поставлено свыше 150 единиц вооружения, военной и специальной техники. Это самолёты Ил-76МД-90А, Су-35С, Су-30СМ, Су-34, вертолёты Ка-52, Ми-28Н, Ми-26Т, Ми-35М, Ми-8АМТШ и ряд других видов. Также в войска поступили ЗРК С-400, зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С» и различные радиолокационные станции радиотехнических войск и специальной техники.

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