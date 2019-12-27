Москва, , 15:50 — REGNUM Президент России Владимир Путин провёл с членами Совета безопасности России оперативное совещание. Об этом 27 декабря рассказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«В ходе совещания обсуждались актуальные вопросы социально-экономического развития», — заявил Песков.

Кроме этого, он рассказал, что в развитие телефонных разговоров, состоявшихся у президента Путина в последние дни с его зарубежными коллегами, с членами Совбеза РФ обсуждалась ситуация в Сирии с упором на проблему повышения террористической активности в Идлибе, а также затрагивалось положение дел в Ливии, и участники встречи высказывались в пользу поддержки международных усилий по урегулированию в этой стране.

«Президент также отметил необходимость обеспечения бесперебойного функционирования соответствующих министерств и ведомств в ходе предстоящих длительных новогодних праздников», — отметил Песков.

Также, как рассказал пресс-секретарь российского лидера, в совещании принимали участие Дмитрий Медведев, Валентина Матвиенко, Вячеслав Володин, Антон Вайно, Николай Патрушев, Владимир Колокольцев, Сергей Шойгу, Александр Бортников, Сергей Нарышкин, Сергей Лавров и Сергей Иванов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин поздравил с Днем спасателя сотрудников и ветеранов МЧС.