Нур-Султан, , 15:42 — REGNUM Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил провести проверку деятельности всех авиакомпаний и объектов авиационной инфраструктуры в связи с крушением самолета авиакомпании Bek Air, сообщили 27 декабря в пресс-службе главы государства.

27 декабря в администрации президента Казахстана прошло экстренное совещание с участием президента республики. Во время совещания президент поручил провести качественное и объективное расследование причин крушения самолета.

Поручено также принять меры по завершению комплектования АО «Авиационная администрация Казахстана» квалифицированными специалистами. МВД и прокуратуре также поручено проверить законность частной постройки вблизи аэропорта.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 декабря президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил оказать материальную помощь семьям погибших в авиакатастрофе. По предварительным данным, в результате крушения самолета погибли 12 человек.

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