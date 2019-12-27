Берлин, , 15:34 — REGNUM Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен считает, что газопровод «Северный поток — 2» имеет также и «политическое измерение», однако ЕК решительно отвергает санкции против компаний из Европы, участвующих в этом проекте согласно законодательству Евросоюза (ЕС). Она заявила об этом 27 декабря в интервью журналу Der Spiegel.

«Правильно то, что проект газопровода также имеет политическое измерение и что Еврокомиссия защищает посредством имеющихся у нее в наличии средств интересы восточных стран-членов ЕС», — заявила фон дер Ляйнен.

При этом она уточнила, что ЕК «решительно отвергает санкции против европейских компаний», участвующих в связанных с ним проектах «в соответствии с правовыми нормами» Евросоюза.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сопредседатель Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Норберт Вальтер-Борьянс обвинил президента США Дональда Трампа в попытке экономического подчинения Европы.