Брюссель, , 15:38 — REGNUM Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о том, что может появиться необходимость продлить переговоры по Brexit, об этом 27 декабря сообщает газета Les Echos.

«Я очень обеспокоена тем, что у нас очень мало времени. Мне кажется, что мы должны серьезно подумать над тем, возможно ли заключение соглашения в столь короткие сроки», — отметила фон дер Ляйен в комментарии журналистам издания.

Напомним, ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что выведет страну из содружества до 31 января 2020 года. Однако до этого времени Лондону необходимо заключить соглашение с Брюсселем об условиях размежевания.

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