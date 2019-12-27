Киев, , 16:00 — REGNUM Временный поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор считает, что ситуация с коррупцией в стране улучшилась. Его мнение на эту тему приводит 27 декабря «Европейская правда».

«Посмотрите на рейтинги уровня коррупции в странах мира, и вы выясните, что Украина в середине списка и она медленно продвигается вверх, то есть ситуация улучшается», — сказал Тейлор.

Также дипломат указал, что США нужно объяснить, что на Украине существуют «растущая демократия» и «растущая экономика» для того, чтобы в это поверили инвесторы, а предстоящая в стране приватизация могла бы стать своеобразным тестом на это.

При этом он указал, что не считает правильным высказывать нынешней украинской власти критику за «турборежим» в скорости проведения ими реформ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее временный поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор заявил, что введение в Донбасс миротворческих сил под эгидой Организации Объединённых Наций (ООН) могло бы быть целесообразным.