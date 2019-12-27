Берлин, , 15:15 — REGNUM Сопредседатель Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Норберт Вальтер-Борьянс обвинил президента США Дональда Трампа в попытке экономического подчинения Европы. Об этом он заявил 27 декабря в интервью Passauer Neue Presse.

«Американский президент пытается экономически подчинить Европу. Так не обращаются друг с другом», — сказал Вальтер-Борьянс, добавив, что США не должны принимать участия в принятии решения по газопроводу «Северный поток — 2».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр энергетики России Александр Новак заявил, что проект «Северный поток — 2», в отношении которого недавно Соединённые Штаты ввели санкции, может быть завершён российской стороной даже без участия иностранных подрядчиков.