Москва, , 15:02 — REGNUM Россия рассчитывает на то, что Турция приобретет дополнительную партию ЗРС С-400 «Триумф», заявил 27 декабря вице-премьер РФ Юрий Борисов в эфире телеканала «Россия 24».

«Скорее всего, они реализуют свой опцион и продолжат работу с нами. Мы надеемся на это», — сказал он.

По его словам, на рынке вооружения всегда присутствовала жесткая конкуренция, а Россия занимает устойчивое второе место по объемам продаж.

Напомним, ранее СМИ со ссылкой на источник в военно-промышленных кругах Турции сообщили, что до апреля 2020 года будет подписан контракт на поставку Турции второго дивизиона российских систем ПВО С-400.

Как сообщало ИА REGNUM, первый дивизион российских систем ПВО С-400 был поставлен Турции летом 2019 года. Это вызвало обострение отношений Анкары и Вашингтона.

Читайте также: Турция не боится санкций США из-за российских С-400