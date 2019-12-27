Москва, , 14:59 — REGNUM 31 декабря 2019 года будет выходным в Вооружённых силах РФ. Чтобы иметь возможность отдохнуть в канун Нового года, российские военные выйдут на работу в субботу, 28 декабря. Об этом на селекторном совещании 27 декабря сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

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«Нами принято решение о переносе рабочего дня 31 декабря на завтрашний день, на субботу», — уточнил глава военного ведомства.

Шойгу пояснил, что окончание года довольно напряжённое, поэтому этот день необходим, чтобы «успешно завершить год».

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Распоряжение генерала армии должно быть доведено до всех частей и подразделений.

Как сообщало ИА REGNUM, перенос последнего рабочего дня в России в 2019 году не успели сделать общероссийским правилом — решение об этом принимают в каждом субъекте страны. Так, в более чем 30 регионах страны 31 декабря объявлен выходным днём, ещё в девяти работодателям рекомендовали сделать его выходным.