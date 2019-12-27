Москва, , 15:03 — REGNUM Развитие российской военной инфраструктуры в Арктике шло в 2019 году хорошими темпами. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на селекторном совещании 27 декабря.

Он отметил, что много внимания было уделено формированию профессиональной армии. Система высшего военного образования вышла на объем подготовки, закрывающий потребность армии в квалифицированных кадрах, также завершено создание сети президентских кадетских училищ.

«Набрали хорошие темпы развития военной инфраструктуры, в том числе в Арктике», — сказал Шойгу.

Среди приоритетных проектов остаётся патриотическое воспитание молодежи и строительство главного храма Вооруженных сил, добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Шойгу доложил президенту РФ о постановке на боевое дежурство первого полка с ракетами «Авангард».

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